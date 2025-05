Twee opties voor Domplein 4-5 in Utrecht: fietsenstalling met horeca of blijft het volledig voor amateurkunst?

Het college van burgemeester en wethouders heeft donderdag een brief gestuurd aan de gemeenteraad met twee scenario’s voor een nieuwe invulling van het pand aan de Domplein 4-5. Naast het behoud van amateurkunsteducatie liggen er ook plannen voor onder andere horeca met een inpandige fietsenstalling op tafel.

Het gebouw, dat de afgelopen jaren een roerige tijd doormaakte, wordt nu tijdelijk beheerd door de gemeente. Dit gebeurde na het faillissement van hoofdhuurder DOMUS en de Utrechtse Muziekschool (DUMS) in de zomer van 2024. DOMunder, dat ook in het pand zit, huurde al van de gemeente en kon al die tijd blijven.

Voorstel

Donderdag kwam het college van burgemeester en wethouders met een voorstel voor een nieuwe invulling. Uit de brief die het college naar de raad stuurde blijkt dat na intern onderzoek naar de financiële haalbaarheid van verschillende wensen heeft geleid tot twee opties.

In het eerste scenario blijft het hele pand – dat gaat om circa 3.600 vierkante meter – beschikbaar voor amateurkunsteducatie. Er vindt dan alleen een beperkte verbouwing plaats, waardoor functiemenging volgens de raad nauwelijks mogelijk is. Wel is er ruimte voor aanvullende horeca. De kostprijsdekkende huur en de exploitatiekosten blijven vrijwel gelijk aan de huidige situatie.

Cultureel centrum met horeca en fietsenstalling

In het tweede scenario wordt maximaal 42 procent van het pand – dat gaat om circa 1.500 vierkante meter – gereserveerd voor amateurkunsteducatie. In de rest van de ruimte komt horeca en een openbare inpandige fietsenstalling. Het deel dat overblijft kan worden verhuurd aan commerciële partijen. Als er voor deze invulling wordt gekozen wil de gemeente de fietsenrekken voor het pand op het Domplein weghalen, waardoor ruimte ontstaat voor een terras aan de voorzijde van het gebouw.

Voor het cultureel centrum rekent de gemeenteraad op een begroting van een half miljoen euro. Dat is in vergelijking met de miljoen voor het volledige behoud van cultuureducatie een aanzienlijk goedkopere optie.

Het college hoopt voor het einde van dit jaar een besluit te nemen over de invulling van het pand.

Behoud van kunst

Het college streefde er vanaf de overname van het pand al naar om het te behouden voor amateurkunsteducatie. Tot nu toe konden muziekdocenten of andere organisaties na de zomer van 2024 ruimtes huren via de website van de gemeente. Daar ontstond vanuit de gemeenteraad nog ophef over, omdat zij de voorgestelde tarieven voor lesruimtes te hoog vond.