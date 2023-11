Twee opvangplekken voor Oekraïners in Utrecht blijven langer open

Twee opvanglocaties in Utrecht, waar samen momenteel meer dan honderd Oekraïners worden opgevangen, blijven langer in gebruik. Het gaat om twee plekken in Overvecht.

In de voormalige school aan de Piramidedreef worden sinds 9 juni van dit jaar 47 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. In het naastgelegen noodgebouw vinden al sinds 23 januari 2023 mensen uit het Oost-Europese land onderdak. De opvang op deze locatie zou eigenlijk tot begin 2024 duren, maar is nu verlengd tot 1 juli van volgend jaar.

In de vleugel van zorgcentrum Careyn Rosendael aan de Indusdreef worden momenteel 38 mensen uit Oekraïne opgevangen. Deze mensen verblijven hier sinds 18 april 2022 en wonen vrijwel zelfstandig op deze plek. “De ervaringen van zowel vluchtelingen als de bewoners en medewerkers van Careyn Rosendael zijn goed”, schrijft de gemeente.

Ook de opvangplek aan de Indusdreef zou tot 1 januari 2024 beschikbaar zijn, maar nu is besloten dit te verlengen tot 1 januari 2025.

Cijfers

Op 24 februari 2022 trokken Russische troepen op meerdere plekken in Oekraïne de grens over. Nog steeds wordt er hard gevochten en vallen er aan beide zijden veel doden. Volgens schattingen van de Verenigde Naties zijn minstens 10.000 burgers vanwege het conflict omgekomen en meer dan 6 miljoen mensen zijn het land ontvlucht. Volgens de Rijksoverheid vangt Nederland meer dan 100.000 Oekraïense vluchtelingen op.