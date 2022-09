Twee organisatoren van de Vuelta ontvangen burgemeesterspenning uit handen van Sharon Dijksma

Javier Guillén en Charles Ojalvo, beiden organisatoren van de Vuelta, hebben uit handen van Sharon Dijksma de burgemeesterspenning gekregen. Zij kregen de onderscheiding omdat ze volgens de gemeente Utrecht een grote rol van betekenis hebben gespeeld bij de start van de Spaanse wielerronde in Utrecht.

“De start van La Vuelta in Utrecht was iconisch en heeft alle verwachtingen overtroffen”, zegt Dijksma. “Het was pas de vierde keer dat La Vuelta van start ging buiten Spanje en het is dankzij alle inspanningen, het geduld en het lef van Javier Guillén en Charles Ojalvo dat het zo’n succes is geworden. Daar wil ik hen, met de burgemeesterspenning van Utrecht, enorm voor bedanken.”

De burgemeesterspenning is een onderscheiding die alleen door de burgemeester zelf kan worden uitgereikt. Personen die de stad op een bijzondere manier van dienst zijn geweest komen hiervoor in aanmerking. Dit is overigens de eerste keer dat Dijksma deze onderscheiding toekent.