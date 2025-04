Twee oude schoolgebouwen in Overvecht in Utrecht gaan tegen de vlakte

De gemeente gaat twee voormalige schoolgebouwen van OBS Overvecht slopen omdat het onderhouden van de panden te duur is. De staat van de gebouwen is volgens de gemeente verslechterd, waardoor de panden niet lang meer gebruikt kunnen worden.

Het schoolgebouw aan de Grote Trekdreef 4 wordt als eerste gesloopt, en zal vanaf juli niet langer in gebruik zijn. De sloop vindt plaats tussen de zomervakantie en oktober. Voordat de sloop van start gaat moet er eerst onderzocht worden of er geen asbest in het pand zit.

Het naastliggende pand op de Voortrekkersdreef 2 zal vanaf 1 november leegstaan, waarna er wederom gecontroleerd wordt of er asbest in het gebouw zit. Volgens de planning zou de sloop in januari 2026 klaar zijn.

Duurzaam slopen

De gemeente laat weten de gebouwen circulair te willen slopen. “Hiermee kunnen we de materialen uit het pand hergebruiken of verwerken in het maken van nieuwe materialen”, is te lezen in een brief aan omwonenden. Ook stelt de gemeente dat deze manier van slopen voor minder geluids- en stofoverlast zorgt dan een normale sloop.

Toekomstplannen

Het is nog onzeker wat er met de plekken van de oude schoolgebouwen gaat gebeuren. De gemeente geeft aan dat dit afhankelijk is van de ontwikkelingen in de wijk, waarbij de mogelijkheid bestaat dat er een nieuwe basisschool voor terugkomt. Tot dan is er plaats voor een tijdelijke invulling. Wat deze tijdelijke invulling inhoudt gaat de gemeente nog onderzoeken waarbij rekening zal worden gehouden met behoeftes uit de buurt. Omwonenden worden hierover geïnformeerd zodra de gemeente meer duidelijkheid kan bieden.