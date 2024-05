Twee panden gekraakt aan de Biltstraat in Utrecht

Aan de Biltstraat in Utrecht zijn twee panden gekraakt. De krakers maakten dit rond 16.00 uur bekend toen de demonstratieve optocht Rave voor de Rafelranden langskwam. De gebouwen zouden al eerder gekraakt zijn, maar wanneer precies is niet bekend.

De actievoerders laten weten met de kraak aandacht te vragen voor leegstand in de stad, ook is de actie een protest tegen het kraakverbod. “In heel Utrecht staan meerdere panden en terreinen jarenlang leeg terwijl er een enorme schreeuw is voor woonruimte en ruimte voor zelforganisatie.”

De krakers maakten bekend dat ze de twee panden bewonen toen de Rave voor de Rafelranden langskwam. Deze demonstratie optocht met muziekwagens trok zaterdagmiddag door Utrecht om aandacht te vragen voor het belang van culturele vrijplaatsen. Volgens de initiatiefnemers van de demonstratie is het belangrijk dat er in een stad permanent plekken beschikbaar blijven waar kunst en cultuur van onderop kan ontstaan en opgebouwd kan worden.

Een woordvoerders van de krakers laat weten dat de kraakactie geen onderdeel was van de demonstratieve optocht, maar dat er wel bewust gekozen was voor het moment.