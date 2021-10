Twee personen gearresteerd bij protestmars tegen coronabeleid in Utrecht

Twee personen zijn zondagmiddag in Utrecht aangehouden tijdens een protestmars tegen het coronabeleid. De demonstranten zouden agenten hebben beledigd.

Zo’n 500 mensen liepen zondagmiddag in Utrecht mee met een protestmars tegen het coronabeleid van de regering. Tijdens de demonstratie zouden twee personen agenten hebben uitgemaakt voor ‘vuile NSB’ers’. “Dat vonden we iets te ver gaan”, aldus een woordvoerder van de politie. De twee zijn dan ook aangehouden.

De demonstranten verzamelden zich op het Jaarbeursplein. Na twee korte toespraken begon de stoet te lopen in de richting van de Van Sijpesteijntunnel. Er reed ook een auto mee met een aanhanger waar speakers op stonden.

Bij het restaurant Waku Waku aan het Vredenburg werden onder meer bloemen gelegd en kaarsjes aangestoken. Eerder moest de horecazaak sluiten omdat zij weigerden coronapassen te controleren.

You’ll Never Walk Alone

Vervolgens liepen de demonstranten over het Vredenburg richting het Janskerkhof. Bij het Bockbierfestival, dat op het Janskerkhof plaatsvond en waar bezoekers de coronapas moesten laten zien, werd door enkele betogers kort gedemonstreerd tegen dat systeem.

De stoet liep richting de Catharijnesingel om vervolgens via de Voorstraat het Vredenburg op te gaan. Wederom werd er bij Waku Waku weer even stilgestaan en zong de groep You’ll Never Walk Alone.

De protestmars eindigde weer op het Jaarbeursplein. Op de twee aanhoudingen na is de demonstratie volgens de politie rustig verlopen.