Bij een steekpartij op het Jaarbeursplein zijn donderdagavond twee personen gewond geraakt. De politie meldt op X dat het waarschijnlijk om lichte verwondingen gaat.

Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor het steekincident. De politie heeft de zaak in onderzoek. Een gedeelte van het Jaarbeursplein was gedeeltelijk afgesloten voor het onderzoek.