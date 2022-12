Twee personen gewond nadat hijskraan instort op Maliebaan in Utrecht

Twee personen zijn gewond geraakt nadat een hijskraan op de Maliebaan in Utrecht instortte en de lading beton naar beneden kwam. De slachtoffers zijn bevrijd en door de hulpdiensten en naar het ziekenhuis gebracht. De Maliebaan is voor een groot deel afgesloten.

Het ongeval gebeurde rond 12.45 uur. Een hijskraan die op de rijbaan staat bij de Maliebaan was daar bezig om een betonplaat over de panden heen te tillen. De hijskraan stortte in en de betonplaat kwam op twee personen terecht.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De hulpdiensten rukten met meerdere wagens uit om de slachtoffer te helpen. De twee werden bevrijd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat voor verwondingen zij hebben. Het is ook nog niet bekend hoe de hijskraan het kon begeven.

Meerdere aanwezige werklui hebben het ongeluk zien gebeuren, vertellen ze. Een van hen vertelt: “De betonplaat en de kraan kwamen ineens naar beneden. Toen zagen we die mensen vastzitten. Dat was heel erg schrikken.”

Bij de val is daarbij een deel van het dak van het gebouw beschadigd geraakt. Ook hier moet een inspectie gaan plaatsvinden, om te kijken of de dakconstructie nog veilig is.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Weg afgezet

De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeval en er wordt gekeken hoe de kraan geborgen kan worden. De Maliebaan is gedeeltelijk afgezet vanwege het ongeluk. Auto’s kunnen de hoofdrijbaan niet gebruiken. Dat geldt ook voor de ventweg vanaf de Maliesingel richting de Burgermeester Reigerstraat.

Eén van de kinderdagverblijven aan de Maliebaan is na het ongeluk ontruimd. De kinderen zijn opgevangen in een nabijgelegen kinderdagverblijf. Daar kunnen ze door hun ouders worden opgehaald.