Twee Utrechters (21) opgepakt die naar IS-gebied wilden; een van hen ook verdacht van vernieling graven

Twee mannen van 21 jaar uit Utrecht zijn in mei aangehouden op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de verdachten onder meer geprobeerd uit te reizen naar IS-gebied. Een van de twee mannen wordt ook verdacht van het vernielen van een groot aantal graven in Utrecht.

De mannen werden op 16 mei aangehouden op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. Onderdeel van die verdenking is volgens het OM dat de mannen geprobeerd hebben om uit te reizen naar IS-gebied.

Een van de twee mannen, een Vleutenaar, wordt ook verdacht van het vernielen van tientallen graven op begraafplaats Daelwijck in Utrecht. In mei werden op deze begraafplaats op verschillende dagen minstens negentig graven beschadigd. Onder meer foto’s en kandelaren werden kapotgemaakt. “De vernieling van de graven lijkt samen te hangen met het gedachtegoed van de man”, maakt het OM nu bekend.

Pro forma

De Vleutenaar zit sinds zijn aanhouding op 16 mei in voorlopige hechtenis. De Utrechter mag zijn proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten. Komende maandag is een eerste pro-formazitting in de zaak. Dan wordt besloten of de man uit Vleuten nog langer vast moet blijven zitten. Er is nog geen datum gepland voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.