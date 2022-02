Twee Utrechters hoeven van rechtbank hoge pgb-schuld niet terug te betalen

Twee Utrechters en een Amsterdamse hoeven een deel van hun persoonsgebonden budget (pgb) niet terug te betalen. Dat oordeelt de rechtbank Midden-Nederland. Per persoon gaat het om een bedrag van tussen de 36.000 en 74.000 euro.

Omdat de drie pgb-houders het downsyndroom hebben, krijgen ze hulp van een familielid bij het pgb en de administratie daaromheen. De familieleden kochten de zorg voor de pgb-houders in bij thuiszorgverlener Dolia. Bij dit bedrijf werd in 2017 op grote schaal gefraudeerd. De fraude bestond onder andere uit het niet leveren van zorg waar wel voor betaald is.

Ook in de zaken van deze drie pgb-houders is het dus niet goed gegaan. Zilveren Kruis betaalde pgb-geld aan Dolia dat niet aan de zorg voor de pgb-houders is besteed. Zilveren Kruis vindt dat de pgb-houders zelf geen fouten hebben gemaakt, maar de besluiten om het pgb-geld terug te vorderen zijn wel aan hen gericht. Dat is het geval omdat Dolia inmiddels failliet is. Zilveren Kruis is daarnaast van plan om een civielrechtelijke procedure te starten tegen de familieleden, omdat zij de administratie niet goed zouden hebben bijgehouden.

Kwetsbaarheid

Het oordeel was dus aan de rechter. De hoogste bestuursrechter had in eerdere zaken besloten dat de kwetsbaarheid van de pgb-houder niet mag meewegen in een besluit. Dat zou in dit geval dus betekenen dat het niet uitmaakt voor de beslissing dat de drie pgb-houders downsyndroom hebben.

De voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, zei eerder al dat daar een zwakke plek in het rechtssysteem kan zitten. Hij wilde de beslissing over eventuele aanpassingen echter overlaten aan het nieuwe kabinet.

De rechtbank wil daar in deze zaak echter niet over wachten. Volgens de rechtbank moet de groep pgb-houders die afhankelijk is van hulp nu al duidelijkheid krijgen. “Voor hen hangt in de lucht dat ze een groot geldbedrag terug moeten betalen, met alle stress en onzekerheid die daarbij hoort.”

Besluiten ingetrokken

De rechtbank oordeelt dan ook dat de Utrechtse en Amsterdamse pgb-houders het geld niet zelf hoeven terug te betalen. Zilveren Kruis kan wel de familieleden die hen helpen direct aanspreken, door middel van een civiele procedure. Of dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.