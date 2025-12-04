Twee Utrechtse artiesten in Spotify Wrapped top vijf meest gestreamde nummers in Nederland

Ieder jaar in december komt Spotify Wrapped uit, een overzicht van de meest beluisterde muziek van dat jaar. Naast de persoonlijke lijsten – een overzicht per Spotify-gebruiker – worden ook de statistieken van heel Nederland en wereldwijd gedeeld. Opvallend was dat dit jaar maar liefst twee Utrechtse artiesten in de top vijf van de meest beluisterde nummers in Nederland staan.

Op nummer twee in de categorie van meest gestreamde nummers in Nederland staat de 19-jarige Samuel Welten met het nummer Echte liefde is te koop, dat hij in maart 2025 uitbracht en dat inmiddels al ruim 44 miljoen keer is beluisterd. Het nummer is zijn debuutsingle en ging lange tijd viraal op het platform TikTok. N

iet lang na het uitbrengen belandde het nummer al in diverse hitlijsten; eind maart kwam Echte liefde is te koop binnen op de eerste plek in de Nederlandse Single Top 100 en op de negentiende plek in de Nederlandse Top 40. Met zijn nummer behaalde de jonge zanger een gouden plaat en een platina plaat.

Lotje

Naast Welten stond nog een ander nummer van Utrechtse bodem in de top vijf meest beluisterde nummers in Nederland. Op nummer 5 staat Lotje die oorspronkelijk bedoeld was voor het lustrumalbum van de Utrechtse vrouwenstudentenvereniging U.V.S.V./N.V.V.S.U. Lotje wordt gezongen door Jopke van Dobbenburg en Roeland Beelen en is inmiddels al ruim 39 miljoen keer beluisterd.

Naast deze twee Utrechtse artiesten komen in de top vijf meest gestreamde nummers in Nederland ook Alex Warren met Ordinary (nummer 1), Frenna & Shallipopi met ZAAZAA (nummer 3) en Lola Young met Messy (nummer 4) voor.

Utrechtse top 5

Wat er op dit moment populair is binnen Utrecht is ook bekend. De laatste Spotify-statistieken, die van 21 november tot en met 27 november, tonen dat het meest geluisterde nummer in Utrecht op dit moment Man I Need van Olivia Dean is. Ook The Fate of Ophelia van Taylor Swift (nummer 2), WHERE IS MY HUSBAND! van RAYE (nummer 3), Loser van Roxy Dekker (nummer 4) en Helaas van Langa, Yssi SB en Rijck (nummer 5) worden op dit moment veel geluisterd in Utrecht.