Twee Utrechtse bouwwerken in de race voor Beste Gebouw van het Jaar

Bij de landelijke wedstrijd voor het Beste Gebouw van het Jaar zijn twee Utrechtse panden genomineerd. Het gaat om een pand in het gebied De Kwekerij en het onderwijsgebouw van mbo-vakschool Nimeto. De gebouwen maken kans op zowel de vakjuryprijs als de publieksprijs.

Genomineerde gebouwen moeten zijn opgeleverd in het jaar waar de wedstrijd op dat moment om draait. Het nieuwe gebouw van mbo-vakschool Nimeto is in de zomer van 2023 opgeleverd. De Kwekerij bestond al deels, maar in 2023 werden er nieuwe woningen gerealiseerd in het gebied.

‘De kunst van transformatie’

Van de bijna honderd inzendingen zijn er uiteindelijk elf overgebleven. Volgens jurylid Marcia Luyten is er dit jaar een duidelijke trend te zien.

“Het blijkt hoezeer architectuur is verweven met de grote opdrachten van onze tijd: verduurzaming, circulariteit – het opnieuw gebruiken van gebouwen en materialen, en het bevorderen van sociale cohesie”, zegt Marcia. “Architectuur wordt zo steeds meer ook de kunst van transformatie.”

Nimeto aan de Smijerslaan volgde die ontwikkeling ook. Het schoolgebouw oogt modern, maar is in de kern nog steeds het gebouw van de jaren zestig uit de vorige eeuw. Ze zijn duurzaam te werk gegaan met wat er al aanwezig was in het gebouw. Door slim om te gaan met de ruimte binnen het pand, viel de verbouwing van de onderwijsinstelling ook nog eens goedkoop uit.

Tekst loopt door onder de foto

Ook De Kwekerij focust op duurzaamheid, klimaatadaptie en energiebesparing. Er is onder andere een regenwateropvang en lokale energieopwekking.

De Kwekerij is genomineerd in de categorie ‘beste woonbeleving’ en Nimeto in de categorie ‘Stimulerende omgeving’. Om in de prijzen te vallen, is alleen goeie architectuur niet voldoende. “Ook de gebruiks- en belevingswaarde, de toegevoegde maatschappelijke waarde en de kwaliteit van de samenwerking worden meegewogen”, schrijft de organisator van de wedstrijd, de Branche Nederlandse Architectenbureau’s. “Het is dus meer dan mooi of goed.”

Tekst loopt door onder de foto

Vorig jaar werd de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg genomineerd. Het gebouw viel toen niet in de prijzen. Stemmen voor de publieksprijs kan tot 7 mei. De prijsuitreiking van de wedstrijd is op 23 mei in de Bunkertoren in Eindhoven. Dat pand viel vorig jaar in de prijzen bij de categorie Identiteit en Icoonwaarde.