Twee Utrechtse flexwerkplekken genomineerd in de Nationale Flexplek Test

Twee Utrechtse flexwerkplekken zijn genomineerd in de Nationale Flexplek Test. Zowel Co-working space DAAR als Grytte Maliebaan45 maken kans op de titel.

Bas Verweij, mede-eigenaar van DAAR, noemt de nominatie een geweldige erkenning voor wat hij en zijn collega’s de afgelopen jaren hebben opgebouwd. “We zijn ontzettend vereerd dat we genomineerd zijn voor de beste flexplek van Nederland.”

Dit jaar is de derde editie van de Nationale Flexplek Test. Verschillende juryleden bezoeken alle genomineerde locaties en kiezen uiteindelijk een winnaar. Zij beoordelen onder andere op bereikbaarheid, meubilair, de aanwezigheid van een vergaderruimte en de kwaliteit van de koffie.

Rotsoord

DAAR kwam in 2017 naar Rotsoord in Utrecht. Zij waren een van de eerste ondernemers van het getransformeerde gebied. “We wilden een collegiale en huiselijke sfeer creëren, waar iedereen zich welkom voelt”, aldus Verweij.

Volgens de initiatiefnemers van de test groeit het aantal flexplekken in Nederland. Verweij noemt het ook een goed alternatief voor mensen die nu vanwege het coronavirus noodgedwongen niet op kantoor kunnen werken. “Het is heerlijk om als de muren, katten of kinderen op je afkomen soms even in een andere omgeving aan het werk te kunnen, al is het maar een halve dag per de week.”

De Nationale Flexplek Test is een initiatief van ASUS Benelux. De winnaar wordt later dit jaar bekendgemaakt.