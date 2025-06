Twee Utrechtse onderzoekers winnen de ‘Nederlandse Nobelprijzen’

Twee Utrechtse hoogleraren van de Universiteit Utrecht hebben de Stevin- en Spinozapremies gewonnen. Die prijzen staan soms ook wel bekend als de ‘Nederlandse Nobelprijzen’. De prijzen, van 1,5 miljoen euro per stuk, worden toegekend aan onderzoekers die uitmuntend, baanbrekend en inspirerend werk leveren.

Dit jaar werden er vier prijzen uitgereikt, waarvan er dus twee naar Utrechtse onderzoekers gaan. Het gaat om politiek filosoof en ethicus Ingrid Robeyns en geneticus Thijn Brummelkamp.

Belangrijke erkenning

De Stevin- en Spinozapremies worden uitgereikt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De prijzen gaan naar onderzoekers die een bijzondere prestatie hebben behaald op het gebied van kennisbenutting voor de samenleving. De benutting van die kennis moet tot resultaat hebben geleid in de praktijk.

Ingrid Robeyns, hoogleraar Ethiek van de Instituties, heeft de Stevinpremie gewonnen en is naar eigen zeggen ‘ontzettend blij’. De prijs is een erkenning en bovendien belangrijk, zegt Robeyns. “Omdat het voor politiek filosofen vaak niet meevalt om tastbaar te maken wat de maatschappelijke impact van hun onderzoek is. Mijn bijdragen liggen op het niveau van ideeën: ik ontwikkel concepten, theorieën, en kijk naar normen die ten grondslag liggen aan beleid en structuren in de maatschappij. Deze analyses helpen ons de samenleving beter te begrijpen en ook beter in te richten.”

Onderzoek naar kanker

Hoogleraar Experimentele Genetica Thijn Brummelkamp ontvangt dit jaar de Spinozapremie. Hij krijgt de prijs voor zijn baanbrekende en inspirerende wetenschappelijke prestaties, die bijdragen aan de zoektocht naar nieuwe medicijnen voor onder meer kanker en infectieziekten. Zijn werk draagt daardoor bij aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor diverse ziekten.

“Ik focus bewust niet op één pad, maar juist op onderzoek waarmee ik in allerlei richtingen ontdekkingen kan doen die mens en wetenschap nieuwe inzichten bieden”, aldus Brummelkamp.”

Op welke manier het prijzengeld wordt toegepast in het onderzoek van de twee Utrechtse hoogleraren, is nog de vraag.