Twee Utrechtse vestigingen Eneco staan op lijst van grootste stikstofuitstoters van Nederland

Twee Utrechtse vestigingen van energiebedrijf Eneco staan op de lijst van bedrijven die het meeste stikstof uitstoten. Het gaat om de fabriek aan de Atoomweg op Lage Weide en de warmteproductie aan de Keulsekade.

Op verzoek van Laura Bromet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, heeft minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof twee lijsten gepubliceerd. Op de ene lijst staan de 100 grootste uitstoters van stikstof en op de andere de grootste ammoniakuitstoters.

Op de lijst met de grootste stikstofuitstoters staat de fabriek van Eneco aan de Atoomweg op plek 40 en de warmteproductie aan de Keulsekade op plaats 44. Beide vestigingen liggen overigens op steenworpafstand van elkaar, allebei aan een andere zijde van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Het bedrijf dat in Nederland de meeste stikstof uitstoot is Tata Steel. Op de tweede plek staat Schiphol en de derde is Dow Benelux, dat vlakbij de grens met België ligt. Op de lijst met de grootste ammoniakuitstoters staat geen bedrijf met een vestiging in Utrecht.

