Twee Utrechtse wetenschappers ontvangen Rubiconbeurs en gaan onderzoek doen in buitenland

Twee Utrechtse wetenschappers hebben van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een zogenoemde Rubiconbeurs ontvangen. Met het geld kunnen Erik de Lange en Rogier van der Sluijs onderzoek doen aan topinstituten in het buitenland.

De Lange is universitair docent geschiedenis aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Met de Rubiconbeurs gaat hij twee jaar lang onderzoek doen aan het King’s College in Londen. De Lange wil erachter komen van wie de Middellandse Zee is.

Een prangende vraag gezien de milieuveranderingen, ontginning en het probleem van ongereguleerde migratie en alle menselijke drama’s die daarmee gepaard gaan. Hoewel er veel is geschreven over samenwerkingen en het scheppen van orde op het land, weten we volgens de UU zo goed als niets over de werking ervan op zee.

Borstkanker

Van der Sluijs is onderzoeker en radioloog bij het UMC Utrecht. Met het geld dat hij ontvangt gaat hij onderzoek doen naar borstkanker aan de Stanford University in de Verenigde Staten.

Borstkankerscreening is essentieel om de ziekte tijdig op te sporen. Vooral in vrouwen met dicht borstklierweefsel wordt nog tot een derde van de tumoren gemist. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie om de zogenoemde röntgenologische diagnostiek te verbeteren.

De Rubiconbeurs is voor jonge onderzoekers die onlangs zijn gepromoveerd. In totaal ontvingen 18 wetenschappers deze ronde een subsidie.