Twee verdachten aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij steekincident in Utrecht

De politie heeft twee personen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij het steekincident in de Lauwersteeg in het centrum van Utrecht. Ondanks de arrestaties wordt het onderzoek naar het voorval voortgezet. De politie is hiervoor op zoek naar getuigen.

Dinsdagmiddag werden de hulpdiensten gealarmeerd vanwege een steekincident in de Lauwersteeg, tussen de Oudegracht en de Steenweg. Het slachtoffer was in zijn been gestoken en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen.

Een woordvoerder van de politie zei destijds dat er mogelijk sprake was van twee verdachten, maar ook dat die nog niet waren gearresteerd. Donderdag meldt de politie dat er twee personen zijn opgepakt. Het gaat om twee 26-jarige mannen uit Utrecht. Beiden zijn woensdag gearresteerd.

“Het onderzoek van de politie gaat verder en de recherche is nog op zoek naar getuigen. Heb jij die middag op 3 december iets gezien in omgeving Lauwersteeg? Of heb je camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera? Neem dan contact met ons op”, schrijft de politie.