Twee weken geen DUIC-krant; eerstvolgende editie komt donderdag 8 januari uit

In verband met de feestdagen komt de aankomende twee weken geen nieuwe DUIC-krant uit. De eerstvolgende editie verschijnt donderdag 8 januari en ligt vanaf dan verspreid door de hele stad.

Gedurende deze twee weken ligt onze extra dikke eindejaarskrant in de stad. In deze editie blikken we terug op 2025, want ook Utrecht beleefde in dit jaar weer hoogte- en dieptepunten. Een zeehond én een auto in de Oudegracht, 150 jaar conservatorium, een recordaantal moties, groeiende dakloosheid, een mars tegen femicide, afscheid van Jan Janssen en Joop Zoetemelk, na 15 jaar (!) weer Europees voetbal voor FC Utrecht en een archeologisch ‘superjaar’. Voor de puzzelaars hebben we in deze eindejaarseditie ook nog een speciale Utrechtse nieuwsquiz.

De eerstvolgende editie ligt op donderdag 8 januari weer klaar. Namens de hele redactie van DUIC wensen wij iedereen hele prettige feestdagen en een gezond nieuwjaar!