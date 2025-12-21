 Twee weken geen DUIC-krant; eerstvolgende editie komt donderdag 8 januari uit Twee weken geen DUIC-krant; eerstvolgende editie komt donderdag 8 januari uit
Zoeken

Nieuws

Twee weken geen DUIC-krant; eerstvolgende editie komt donderdag 8 januari uit

Twee weken geen DUIC-krant; eerstvolgende editie komt donderdag 8 januari uit
In verband met de feestdagen komt de aankomende twee weken geen nieuwe DUIC-krant uit. De eerstvolgende editie verschijnt donderdag 8 januari en ligt vanaf dan verspreid door de hele stad.

In verband met de feestdagen komt de aankomende twee weken geen nieuwe DUIC-krant uit. De eerstvolgende editie verschijnt donderdag 8 januari en ligt vanaf dan verspreid door de hele stad.

Gedurende deze twee weken ligt onze extra dikke eindejaarskrant in de stad. In deze editie blikken we terug op 2025, want ook Utrecht beleefde in dit jaar weer hoogte- en dieptepunten. Een zeehond én een auto in de Oudegracht, 150 jaar conservatorium, een recordaantal moties, groeiende dakloosheid, een mars tegen femicide, afscheid van Jan Janssen en Joop Zoetemelk, na 15 jaar (!) weer Europees voetbal voor FC Utrecht en een archeologisch ‘superjaar’. Voor de puzzelaars hebben we in deze eindejaarseditie ook nog een speciale Utrechtse nieuwsquiz.

De eerstvolgende editie ligt op donderdag 8 januari weer klaar. Namens de hele redactie van DUIC wensen wij iedereen hele prettige feestdagen en een gezond nieuwjaar!

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Laatste nieuws

DUIC TV