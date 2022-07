Twee wetenschappers van Universiteit Utrecht krijgen beurs voor onderzoek in buitenland

De onlangs gepromoveerde wetenschappers Lieke van de Haar en Hanne Duindam van de Universiteit Utrecht hebben een Rubiconbeurs gekregen. Deze beurs financiert hun onderzoeken in het buitenland. Duindam gaat twee jaar naar Cambridge om complottheorieën te onderzoeken. Van de Haar zit twee jaar in Berlijn voor onderzoek naar kwaadaardige tumoren.

De Rubiconbeurs wordt uitgegeven door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ZonMw, financierder van gezondheidsonderzoek. “Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijke stap in hun carrière”, schrijft de Universiteit Utrecht. “De Rubiconbeurs maakt het voor de jonge onderzoekers mogelijk onderzoek te doen aan een buitenlands instituut dat de beste omgeving biedt voor het onderzoek.”

‘Wat maakt sommige jongeren kwetsbaar voor complotradicalisering? En wat kunnen we eraan doen?’ Dat gaat Hanne Duindam onderzoeken aan de Cambridge University. Lieke van de Haar gaat aan de slag aan het Berlin Institute for Medical Systems Biology met de vraag: ‘Hoe transformeert een goedaardige cel in een kwaadaardige tumorcel?’

In totaal zijn er vijftien laureaten geselecteerd voor een Rubiconbeurs, laat het NWO weten. Vijf van hen zijn mannen, de andere tien zijn vrouwen. Tien laureaten gaan naar de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, twee gaan naar Frankrijk en individuele onderzoekers gaan naar België, Zweden en Duitsland voor hun onderzoek. Het totaalbudget van de Rubiconbeurs is 2,4 miljoen euro.