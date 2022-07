Twee woningbranden kort achter elkaar in Utrecht; één huis is door de schade onbewoonbaar

De brandweer had zaterdagmiddag in Utrecht de handen vol aan twee woningbranden. Aan de Otterspoorlaan is door de brand een huis onbewoonbaar geraakt.



De eerste woningbrand ontstond rond 13.15 uur aan de Laan van Chartroise. Er werd vrij snel opgeschaald naar ‘middel brand’. Vanwege het incident reed buslijn 7 van U-OV een andere route.

Zo’n twintig minuten na dit incident ontstond in een flat aan de Otterspoorlaan ook een brand. Vanwege de schade die is veroorzaakt, is deze woning onbewoonbaar. “Voor de bewoners wordt vervangende woonruimte geregeld”, schrijft Veiligheidsregio Utrecht op Twitter.

In beide gevallen had de brandweer het vuur snel onder controle.