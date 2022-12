Twee woontorens met 120 appartement aan Van Sijpesteijnkade in Utrecht opgeleverd

De twee nieuwe woontoren aan de Van Sijpesteijnkade bij het station in Utrecht zijn zo goed als klaar. De eerste bewoners van de 120 appartementen hebben de sleutels gekregen. Met de twee nieuwe woontorens begint de Van Sijpesteijnkade de uiteindelijke vorm te krijgen.

In de twee woontorens zijn huurwoningen te vinden waaronder studio’s en 2- en 3-kamerapprtementen. Het project heeft de naam De Steyn gekregen. In een van de woontorens zijn ook woningen te vinden die gedeeld kunnen worden met vrienden of familie waarin bewoners wel een eigen badkamer hebben maar de keuken met elkaar delen.

Het straatje bij het station was lang het laatste overblijfsel van de oude Stationsbuurt. Maar ook de Van Sijpesteijnkade moest eraan geloven. Er was lang weerstand tegen de sloop van de gebouwen. In 2017 startte de sloop van de oude vooroorlogse gebouwen, alleen het monumentale pand op nummer 25 is blijven staan en is onderdeel geworden van woontoren de Syp. In het monumentale gebouw is nu een gezamenlijke ruimte voor de bewoners van de Van Sijpesteijnkade. Met de oplevering van de twee woontorens De Steyn is het rijtje zo goed als klaar.