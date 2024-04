Tweede groep van 50 vluchtelingen uit Ter Apel opgevangen in de Jaarbeurs in Utrecht

Er komt donderdag een tweede groep vluchtelingen uit Ter Apel aan in de Jaarbeurs in Utrecht. Woensdag werd al bekend dat er 75 mensen opgevangen zouden worden in het hallencomplex, zojuist is bekend geworden dat er donderdagavond nog 50 vluchtelingen bijkomen.

Utrecht heeft besloten om extra vluchtelingen op te vangen na een ‘klemmende’ oproep van het COA om te voorkomen dat ‘deze vluchtelingen in Ter Apel onder mensonwaardige omstandigheden moet verblijven.’

Woensdag kwam een groep van 75 vluchtelingen aan in de Jaarbeurs. Daar komen donderdagavond dus nog 50 mensen bij. Er wordt gezocht naar plekken waar deze vluchtelingen langer kunnen verblijven.

Overvol

Tot nu toe werden alleen vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in de Jaarbeurs, die vanaf daar werden verspreid naar andere opvangplekken in Nederland. Voor sommige groepen Oekraïense vluchtelingen zijn de deuren van de Jaarbeurs sinds februari gesloten omdat het te vol werd. Dit was weer het gevolg van het gebrek aan reguliere opvangplekken in het land.