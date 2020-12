Tweede Kamer wil dat minister Utrecht dwingt tot woningbouw in Rijnenburg en Reijerscop

De Tweede Kamer heeft woensdagavond een motie aangenomen over de polders Rijnenburg en Reijerscop in Utrecht. De Kamer wil dat minister Ollongren Utrecht een zogenoemde ‘proactieve aanwijzing’ geeft, waarmee de gemeente gedwongen wordt snel woningen te gaan bouwen.

Kamerleden Julius Terpstra en Daniel Koerhuis dienden de motie in vanwege het grote woningtekort in Nederland. Er zijn 331.000 woningen te weinig. De indieners willen daarom dat Utrecht in Rijnenburg en Reijerscop, waar minimaal 22.000 nieuwe huizen kunnen komen, zo snel mogelijk overgaat tot woningbouw. Dit terwijl de gemeente de komende decennia juist geen massale woningbouw wil in de polder.

Ollongren ontraadde de motie eerder, omdat de communicatie tussen de gemeente, de provincie en het Rijk goed verloopt en Utrecht wel van plan is in de toekomst woningen te gaan bouwen. De Tweede Kamer besloot woensdag echter anders en nam de motie aan.

Energielandschap

De gemeente Utrecht heeft in de toekomst wel woningen gepland in Rijnenburg, maar de bouw daarvan moet pas na 2035 beginnen. Als de minister de aangenomen motie uitvoert, wordt de gemeente dus gedwongen eerder met woningbouw te beginnen.

Uitvoering van de motie zou ook kunnen betekenen dat de plannen voor een energielandschap, zoals de gemeente Utrecht het nu voor zich ziet, niet door kunnen gaan. Of het zover komt, moet dus nog blijken.