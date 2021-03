Tweede Kamerverkiezingen: hoe stemde Utrecht in 2017?

Vanaf maandag kan er drie dagen lang gestemd worden tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Maar hoe stemde Utrecht ook al weer tijdens de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer, in 2017?

In 2017 mochten 249.226 Utrechters naar de stembus, waarvan er 208.799 daadwerkelijk gingen stemmen. De opkomst was in vergelijking met andere jaren dus hoog: 83,78 procent. Er werden in 2017 256 blanco stemmen uitgebracht en 763 in Utrecht ingeleverde biljetten zijn dat jaar ongeldig verklaard.

Tekst loopt door onder grafiek

De opkomst was het hoogst in de wijk Binnenstad, namelijk 105 procent. Kiezers uit andere wijken hebben dus ook hun stem uitgebracht in de wijk Binnenstad. De laagste opkomst was er in Overvecht, waar 68,2 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus ging.

Tekst loopt door onder grafiek

D66 en GroenLinks

Vooral D66 en GroenLinks kregen in Utrecht veel stemmen. D66 eindigde op 22,35 procent van de stemmen, die werden voor een groot deel uitgebracht in de wijk Noordoost. In stembureaus in die wijk werd 6.915 keer op D66 gestemd. GroenLinks kreeg in heel Utrecht 20,26 procent van de stemmen, gevolgd door de VVD met 16,96 procent. De minste stemmen gingen naar StemNL, waar door elf Utrechters op werd gestemd.

Van de toenmalige lijsttrekkers kreeg Mark Rutte de meeste stemmen, namelijk 25.389. Op Alexander Pechtold (D66) stemden 25.115 Utrechters, gevolgd door 20.999 stemmen voor GroenLinks-leider Jesse Klaver. De lijsttrekker van StemNL, Mario van den Eijnde, kreeg van de lijsttrekkers de minste stemmen: één Utrechter stemde op hem.