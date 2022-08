Tweede Vueltadag in Utrecht begonnen met verkenning van tijdritparcours

De Vuelta in Utrecht is nu echt begonnen. De renners zitten in ploegenformatie op de fiets om het tijdritparcours te verkennen. Vrijdagavond om 18.30 uur begint de eerste etappe van La Vuelta 2022. De eerste ploeg legt dan het tijdritparcours van 23,3 kilometer door Utrecht af.