Tweeënhalf uur vertraging op A28 tussen Utrecht en Amersfoort

Weggebruikers moeten op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort dinsdag aan het eind van de middag rekening houden met ruim tweeënhalf uur vertraging.

Oorzaak van de lange vertraging is een ongeluk tussen afrit De Bilt en Leusden. De ANWB meldt dat vanwege het ongeluk twee rijstroken dicht waren. Inmiddels is de weg wel weer open, maar de vertraging is rond 17.00 uur nog aanzienlijk.

Verkeer kan volgens de ANWB het best omrijden via Hilversum. Dat kan over de A27 en de A1.