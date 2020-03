Tweeëntwintig nieuwe bevestigde coronapatiënten in Utrecht

Er zijn sinds vrijdag 22 Utrechters bijgekomen die positief hebben getest op het coronavirus. Het totaal aantal bevestigde besmettingen in de stad komt daarmee op 265. Dat meldt het RIVM.

In heel Nederland zijn sinds gisteren 93 mensen overleden aan het virus. Dat is iets minder dan een dag eerder, toen stierven er 112 patiënten. Het totaal aantal positief geteste Nederlanders is sinds vrijdag gestegen met 1159 en ligt nu op 9762.

Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Vooral heel zieke patiënten en mensen die in de zorg werken worden getest. Door het RIVM wordt niet gemeld hoeveel van de besmette personen weer zijn genezen.

De ziekenhuisopnames en het aantal positief geteste mensen neemt volgens het RIVM iets minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Als deze lijn zich doorzet kan over een aantal dagen geconcludeerd worden dat de restricties werken.

Tijdelijke opvang

Aan de Maliebaan komt een tijdelijke opvang voor daklozen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Het pand wordt momenteel ingericht en begin volgende week zal er plek zijn voor acht personen. Daarna kan de capaciteit worden uitgebouwd tot 28 personen.

Toegang tot de locatie gaat via een aparte in- en uitgang. Hulpverleners kunnen via een andere ingang naar binnen. Tot wanneer de locatie gebruikt wordt hangt af van het verloop van de coronacrisis.