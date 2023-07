Tweehonderd bomen moeten veld ruimen voor Park Groenewoud, maar worden ‘ruimschoots’ gecompenseerd

Tweehonderd bomen die in het gebied staan waar straks de nieuwe stadswijk Park Groenewoud verrijst, moeten worden gekapt. Dit is volgens de gemeente Utrecht nodig omdat ze in vervuilde grond staan. Op den duur komen er ongeveer 800 nieuwe bomen terug in het gebied.

Park Groenewoud komt op de plek van de asfaltcentrale Utrecht langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Vorig jaar werden de plannen bekendgemaakt en op een aantal punten zijn veranderingen doorgevoerd. Zo is het idee om tiny houses te bouwen geschrapt. Ook is met SSH gesproken over de eventuele bouw van studentenwoningen, maar de corporatie heeft het aanbod van de ontwikkelaar afgewezen.

Huizen

Eerder werd gezegd dat er naast de twee parken, een basisschool en horeca zo’n 1.500 woningen zouden komen in Park Groenewoud. Nu schrijft het college van burgemeester en wethouders dat er in het bestemmingsplan al ruimte is voor 1.650 huizen en dat de ontwikkelaar aan het onderzoeken is of dat aantal nog eens opgeschroefd kan worden naar 1.800. Als dit wordt besloten moet het bestemmingsplan wel worden aangepast.

“Door het toevoegen van meer woningen op deze plek zal de verdeling van sociaal, midden en vrijesectorwoningen niet ten koste gaan van het afgesproken percentage sociaal (30 procent) en middenhuur (17 procent)”, schrijft het college.

Bomen

Tot slot schrijft de gemeente de ambitie te hebben zoveel mogelijk bomen in het gebied te behouden. Desalniettemin moeten 200 exemplaren het veld ruimen omdat deze bomen in vervuilde grond staan. “De grond in dit gebied moet gesaneerd worden door de jarenlange aanwezigheid van de asfaltcentrale.”

Deze bomen worden echter ‘ruimschoots’ gecompenseerd. Er worden namelijk zo’n 800 nieuwe bomen geplant in de stadswijk. “Het assortiment aan nieuwe bomen wordt zo gevarieerd mogelijk gemaakt ten behoeve van het vergroten van de biodiversiteit en beperking van schade bij uitval”, aldus het college.