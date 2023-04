Twintig extra toiletten tijdens Koningsnacht en -dag in Utrecht moeten lange rijen voorkomen

Bezoekers van Koningsnacht en -dag in Utrecht weten het als geen ander; wie een toiletbezoek wil doen moest in het verleden zoeken naar een toilet en vooral geduld hebben want er stonden flinke rijen. De gemeente laat daarom dit jaar twintig extra toiletten plaatsen.

Tijdens Koningsnacht en -dag komen er tienduizenden mensen naar de binnenstad van Utrecht. Kort na het evenement in 2022 vroegen verschillende politieke partijen al om opheldering bij het college van B&W over het tekort aan toiletvoorzieningen. Wachttijden bij de toiletten liepen op tot meer dan een half uur. De gemeente beloofde beterschap.

Nu Koningsnacht en -dag weer voor de deur staan, vroegen D66, Utrecht Solidair, VVD, Student & Starter en de PVV aan het college van B&W of er inderdaad meer toiletten komen. Dat beaamde wethouder Susanne Schilderman. Er komen in het binnenstadgebied twintig extra toiletten die beter verspreid worden. De gemeente verwacht dat het extra aantal toiletten voldoende is. Of dat ook zo is, gaan we volgende week meemaken. Op dit kaartje zijn de locaties van de toiletten te vinden.