Twintig nieuwe bevestigde coronabesmettingen in Utrecht

Het RIVM meldt zaterdagmiddag dat er in Utrecht in totaal 121 mensen positief hebben getest op het coronavirus. Vrijdag waren dat er nog 101.

In heel het land zijn er 637 nieuwe bevestigde besmettingen bijgekomen sinds vrijdag. In totaal is het coronavirus nu 3631 vastgesteld in Nederland. 836 patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat mensen met milde klachten niet meer getest worden op het virus.

Dertig mensen zijn sinds gisteren overleden aan de gevolgen van de ziekte. In totaal heeft COVID-19 136 mensenlevens geëist in Nederland. De meeste overleden mensen zijn volgens het RIVM tussen de 80 en 84 jaar.

Het kabinet kondigde donderdagavond aan dat alle verpleeghuizen de deuren gaan sluiten voor bezoek. DUIC belde eerder met een aantal Utrechtse zorginstellingen en vroeg onder andere wat die maatregel voor hun betekende.