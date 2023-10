Twintig parkeerplekken aan de Oudegracht in Utrecht maken plaats voor ruim 150 fietsen

Twintig parkeerplaatsen langs de Oudegracht in Utrecht worden binnenkort weggehaald zodat er onder meer ruimte ontstaat voor 154 fietsen. Dit is onderdeel van het plan van de gemeente om de binnenstad ieder jaar autoluwer te maken.

Het college van B&W heeft besloten om tot 2026 jaarlijks vijftig parkeerplekken in de binnenstad op te heffen. Dit jaar verdwijnen er bijvoorbeeld ook 26 plekken op het Janskerkhof. Begin december verwacht Gemeente Utrecht te beginnen met de herindeling van de Oudegracht.



Aan de oostkant tussen de Jacobibrug en de Viebrug verdwijnen twaalf parkeerplekken, hier worden rekken geplaatst die ruimte moeten bieden aan 90 fietsen. De hoop is dat er hierdoor minder fietsen langs de Oudegracht nabij de bibliotheek worden gezet.

Op de afbeelding linksonder is te zien waar de parkeergelegenheid verdwijnt, rechts laat zien waar de nieuwe fietsparkeergelegenheden worden aangelegd. In het rood zijn de bestaande plekken aangegeven, in het blauw de nieuw te realiseren plekken.

Oudegracht zuid

Ter hoogte van de Hamburgerbrug en de Weesbrug verdwijnen acht parkeerplekken, om ruimte te maken voor 64 fietsen. De fietsrekken op de Weesbrug worden verwijderd, op die manier moet er meer ruimte komen voor voetgangers. Zo moet het erfgoed, zoals Tivoli aan de Oudegracht, beter zichtbaar worden. Voor drukke momenten is hier wel een parkeervak voor fietsers ingericht.

Op de afbeelding linksonder zijn in het zwart de parkeerplekken die verdwijnen aangegeven. Rechts worden in het rood de plekken aangegeven die zijn ingericht als fietsparkeerplek, de zones in het blauw worden daaraan toegevoegd. In het paars wordt het parkeervak op de Weesbrug aangegeven.

Vergunningen

Hoe de plannen moeten leiden tot meer groen in de stad is tot dusver onduidelijk. Momenteel wordt er gewerkt aan een gedetailleerder ontwerp voor de nieuwe situatie. Het verdwijnen van de parkeergelegenheid heeft geen invloed op de uitgegeven parkeervergunningen. Bewoners en bedrijven met een vergunning behouden deze. Van de ingeleverde parkeervergunningen wordt een deel niet opnieuw uitgegeven.