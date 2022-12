Twintig woningen in Utrechtse wijk Overvecht ontruimd vanwege gaslek

Vanwege een gaslekkage aan de Ibisdreef in de Utrechtse wijk Overvecht zijn vrijdagmiddag twintig woningen ontruimd. Het lek is inmiddels dicht, maar de brandweer is in de woningen nog bezig met metingen.

De eerste meldingen over de gaslekkage kwamen rond 13.45 uur binnen. Veiligheidsregio Utrecht meldde al vrij snel dat het gebouw uit voorzorg ontruimd zou worden. Het lek ontstond vanwege werkzaamheden aan de flat.

Uiteindelijk moesten twintig woningen ontruimd worden. Het gaslek is inmiddels gedicht. De brandweer is in de woningen metingen aan het doen en gaat de appartementen ventileren. Als dat is gebeurd, kunnen de bewoners terug naar huis.