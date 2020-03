U-OV gaat met aangepaste dienstregeling rijden vanwege coronavirus

Vanwege het coronavirus past U-OV vanaf maandag de dienstregeling aan. Dit betekent onder andere dat tram 22 minder vaak gaat rijden.

U-OV zegt dat de nieuwe maatregelen om het coronavirus in te dammen ertoe leiden dat minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. “Daarnaast leidt de aangescherpte definitie ertoe dat veel meer medewerkers van het OV zich preventief ziekmelden”, is te lezen op de website van de vervoersmaatschappij. Vanaf maandag geldt daarom dezelfde dienstregeling als tijdens de kerstvakantie.

Dit houdt in dat lijnen op andere tijden rijden, ritten vervallen en lijnen helemaal niet meer rijden. Tram 22 die station Utrecht Centraal het Utrecht Science Park verbindt gaat vanaf maandag acht keer per uur rijden. Eerder was dat nog twaalf keer per uur.

Achterin stappen

Naast de aangepaste dienstregeling neemt U-OV nog een aantal maatregelen. Zo wordt reizigers verzocht om achterin de bus in te stappen en daar in te checken. Hierdoor wordt contact met de chauffeur zoveel mogelijk vermeden.

Ook sluit de vervoersmaatschappij de balie in de winkel aan de Jaarbeurszijde tot en met 31 maart. De U-OV-balie in de winkel aan de centrumzijde blijft geopend volgens de normale openingstijden.

Bekijk de website van U-OV voor de volledige reisinformatie.