U-OV laat in Utrecht vanaf 14 april weer meer bussen rijden

Vervoersbedrijf U-OV kan vanaf 14 april weer meer bussen laten rijden. Afgelopen maanden konden door personeelstekort niet alle bussen rijden. Eind van dit jaar moet de dienstregeling weer zijn zoals normaal.

U-OV reed sinds december 2023, toen de nieuwe dienstregeling inging, 86 procent van de bussen. Dat wordt vanaf 14 april weer opgeschaald naar 90 procent. Het vervoersbedrijf hoopt nog voor het eind van dit jaar weer de volledige dienstregeling te rijden.

Het opschalen van de dienstregeling betekent onder meer dat lijn 1 (Overvecht – Utrecht Centraal – Hoograven) en lijn 3 (Utrecht Centraal – Zuilen – Overvecht – Utrecht Centraal) op zaterdag weer zes keer per uur rijden, in plaats van vier keer per uur. Lijn 6 (Utrecht Centraal – Overvecht) rijdt op zaterdag weer vier keer in plaats van twee keer per uur.

Ook zijn er verschillende lijnen die op zondag en doordeweeks in de daluren vaker rijden. Lijn 28 (Vleuterweide – Utrecht Centraal – Science Park) gaat bijvoorbeeld op zondag van vier naar zes keer per uur. Lijn 27 (Zuilen – Utrecht Centrum – Science Park) en lijn 30 (Overvecht – Science Park) rijden in de daluren weer vier in plaats van twee keer per uur. De complete lijst met wijzigingen is te vinden op de website van U-OV.