U-pastegoed voor kinderen in Utrecht vanaf 1 juli verhoogd

Het nieuwe U-pasjaar start op 1 juli met een hoger tegoed voor kinderen. Met de verhoging van tientallen euro’s hoopt de gemeente meer jeugd aan het sporten te krijgen en toegang te geven tot culturele activiteiten. Ook zijn er meer bestedingsmogelijkheden aan de pas toegevoegd en is het gebruik ervan toegankelijker.

Voor kinderen van 0 tot 3 jaar stijgt het tegoed met 20 euro, voor kinderen van 4 tot 11 jaar met 50 euro en voor jongeren van 12 tot 17 jaar met 65 euro. Ook het U-pastegoed voor volwassenen werd eerder al verhoogd van 120 naar 150 euro. Dat werd volgens de gemeente gedaan omdat er grote behoefte was aan budget voor mobiliteit.

Volgens Linda Voortman, wethouder Werk & Inkomen, stelt de gemeente per 1 juli meer tegoed beschikbaar om met name meer kinderen aan het sporten te krijgen en kennis te laten maken met culturele activiteiten zoals een museumbezoek. Eind vorig jaar werd ook al gekozen voor het gezinstegoed, wat gezinnen in staat stelt de tegoeden van de kinderen binnen het gezin te combineren.

Steeds meer gebruikers

Op dit moment gebruiken ruim 40.000 inwoners de U-pas. Volgens de gemeente worden dat er steeds meer en zijn vaker gemeentelijke regelingen, zoals een OV-kortingsabonnement of witgoedregeling, via de U-pas eenvoudig toegankelijk voor Utrechtse inwoners.

Handige samenwerking

Afgelopen U-pasjaar is ook de samenwerking met de sociale partners Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur en Paul Verweel Sportfonds toegenomen om nog meer kinderen te kunnen stimuleren te gaan sporten, een zwemdiploma te halen of bijvoorbeeld muziekles te volgen. De tegoeden voor bijvoorbeeld zwemles worden nu rechtstreeks op de U-pas gezet zodat de pashouder direct zelf met zijn U-pas kan betalen. Daarmee is de U-pas volgens de gemeente toegankelijker gemaakt.

Onderzoek onder U-pashouders

Iedere twee jaar wordt er een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder U-

pashouders. Volgens de gemeente geven gezinnen met kinderen de U-pas dit jaar een 8,3 als cijfer, onder andere vanwege de mogelijkheid om een fiets aan te schaffen of het betalen van sportcontributie. 85 procent van de ondervraagde pashouders zou de pas aanbevelen aan anderen.

Kritiek op U-pas

Eerder dit jaar zijn er ook zorgen geuit in de Utrechtse gemeenteraad over mogelijk misbruik van de U-pas. Raadsleden kregen signalen over ondernemers die de pas inzetten voor eigen gewin, zonder de afgesproken kortingen te bieden. Volgens de raadsleden leidt dit tot schijnvoordeel en zelfs kwakzalverij binnen het aanbod. Ook bestaan er zorgen over het mogelijk omwisselen van U-pas tegoed naar contant geld.

U-pas aanschaffen

De U-pas is een armoederegeling voor inwoners van onder andere de gemeente Utrecht met lage inkomens. Op deze gratis voordeelpas staat een persoonlijk tegoed dat bij allerlei aanbieders besteed kan worden. De U-pas is digitaal beschikbaar via de U-pas app. Ook is het U-pasbureau bereikbaar per mail, telefoon of op afspraak via de balies in het Stadskantoor, bibliotheek Overvecht of Kanaleneiland. Meer informatie, openingstijden en contactgegevens zijn te vinden op www.u-pas.nl/contact.