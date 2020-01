De reggaeband UB40 komt naar Utrecht. Op zaterdag 25 april staat de Engelse formatie in TivoliVredenburg. Kaartverkoop start op 24 januari om 10.00 uur.

UB40 is bekend van vele nummers, waarvan Red Red Wine waarschijnlijk wel de meest bekende is. Na hun debuutalbum Signing Off in 1980 reeg de band de hit aaneen.

Frontman Ali Campbell verliet in 2008 de band – zijn rol is inmiddels overgenomen door zijn broer Duncan.