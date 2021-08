UIT-week voor nieuwe studenten in Utrecht gaat door, maar er zijn beperkingen

De jaarlijkse Utrechtse Introductie Tijd voor nieuwe studenten in de stad kan dit jaar ondanks corona doorgaan, maar er zijn wel beperkingen. Van zondag 15 tot en met vrijdag 20 augustus trekken ongeveer 3.500 studenten door Utrecht om de stad te ontdekken en elkaar te leren kennen.

De studenten kunnen in het Griftpark een bezoek brengen aan de informatiemarkt, waar ze informatie kunnen krijgen over wat Utrecht te bieden heeft op onder meer het gebied van cultuur, sport en verenigingen. Verder is er een stadstour die de studenten met hun mentorgroepje kunnen volgen en in de avonden zijn er muzikale en culturele activiteiten.

De gemeente heeft alle aanvragen voor evenementen en activiteiten samen met de GGD en politie besproken en beoordeeld. Net als vorig jaar is een deel van de activiteiten online, maar er kunnen dit jaar, in tegenstelling tot 2020, ook fysieke evenementen plaatsvinden.

Toegangsbewijs

Evenementen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen om plaats te kunnen vinden. Zo moeten activiteiten die buiten zijn en geen vaste zitplaatsen hebben een coronatoegangsbewijs (in de vorm van een vaccinatiebewijs, herstelbewijs van maximaal zes maanden oud of testbewijs van minder dan 24 uur oud) vragen.

Op die evenementen mogen maximaal 750 bezoekers komen. Onder die voorwaarden kunnen bijvoorbeeld de informatiemarkt in het Griftpark en activiteiten van studenten- en studieverenigingen plaatsvinden.

De beperkingen betekenen ook dat er een aantal activiteiten niet kan doorgaan. Het gaat dan onder meer om de openluchtdisco op dinsdag en het muziekfestival op donderdag. Voor kleinschalige activiteiten, zoals de stadstour in kleine groepjes en de informatiestands met workshops, gelden naast de basisregels geen andere beperkingen.

Zelftest

De gemeente gaat de studenten en organisatoren er op wijzen dat het belangrijk is om dagelijks een zelftest te doen. “De bereidheid bij organisatie en verenigingen om zelftesten te promoten is groot en de verwachting is dat de aankomende studenten daaraan gehoor zullen geven”, aldus de gemeente.

De Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, GGD en gemeente hebben gezorgd voor 40.000 zelftests die tijdens de UIT gebruikt kunnen worden. De GGD zorgt ook voor extra mogelijkheden voor studenten om zich te laten testen en er komen locaties waar studenten zich kunnen laten vaccineren.