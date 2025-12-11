Uitbreiding Prinses Máxima Centrum in Utrecht mogelijk halverwege 2026 van start

De uitbreiding van het Prinses Máxima Centrum (PMC) voor kinderoncologie kan mogelijk al in de tweede helft van 2026 starten. De gemeente heeft groen licht gegeven met een bouwenvelop, zodat het centrum – ondanks het overschrijden van het omgevingsplan – zo’n 5.000 m² extra ruimte krijgt voor zorg en onderzoek.

Het PMC, sinds 2018 het grootste kinderoncologisch centrum van Europa, heeft door nieuwe behandelmethoden en een groeiende zorg- en onderzoeksbehoefte meer ruimte nodig. Het centrum wil ook voorzieningen slimmer bundelen, zoals één centrale plek voor anesthesie en extra MRI-capaciteit op één locatie. Er komen onder andere meer laboratoria, ouder-kindkamers en zorgvoorzieningen zoals radiologie, apotheek en behandelkamers.

De gemeente en het Prinses Máxima Centrum stelden eerder dit jaar een concept-bouwenvelop op, waarin de wensen en eisen voor het project zijn beschreven rondom onderwerpen als duurzaamheid, groen en verkeer en parkeren.

Hoewel de uitbreiding binnen het gebied blijft waar gebouwd mag worden, wordt het toegestane aantal vierkante meters met ongeveer 1.600 m² overschreden. Ook past de verplaatsing van de stikstoftank naar de noordzijde van het gebouw niet binnen de huidige regels. Het omgevingsplan moet daardoor worden aangepast. Het college van B&W zegt het doel van de uitbreiding van het PMC te steunen, ook omdat het aansluit bij de ambities van het Utrecht Science Park voor meer zorg- en onderzoeksfuncties en duizenden extra banen.

Daarom heeft het college een bouwenvelop opgesteld om de uitbreiding goed in de omgeving te laten passen. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de impact op de omgeving beperkt is, ook als de vloeroppervlakte wordt overschreden. De concept-bouwenvelop lag van half oktober tot half november ter inzage. Omwonenden mochten daarop reageren, maar er kwamen geen reacties.

Omdat de bouwenvelop nu is vastgesteld en er een overeenkomst is tussen de gemeente en het PMC, kan het centrum voor kinderoncologie de omgevingsvergunningaanvraag afronden en indienen. De aanvraag wordt naar verwachting rond de jaarwisseling ingediend. De bouw start mogelijk al in de tweede helft van 2026.