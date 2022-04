Uitgangen van fietsenstalling Stationsplein krijgen nieuwe bewegwijzering, maar wanneer is nog niet bekend

De bewegwijzering bij de uitgangen van de fietsenstalling onder het Stationsplein bij Utrecht Centraal was kapot, werd hersteld en ging binnen de kortste keren weer kapot. Dat merkte een attente DUIC-lezer op. NS zegt de bewegwijzering te gaan herstellen, al is het nog niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren.

NS en ProRail moesten even in beraad toen ze de vraag kregen: Wie is er verantwoordelijk voor het herstel van de bewegwijzering bij de uitgangen van de Stationspleinstalling? NS is namelijk verantwoordelijk voor het ‘dagelijkse onderhoud’ en ProRail verzorgt het ‘grote onderhoud’, laat een woordvoerder van ProRail aan DUIC weten. Het was niet direct duidelijk welke partij nou de reparaties aan de bewegwijzering moest gaan doen.

De woordvoerder van NS geeft daar later meer helderheid over: “NS doet het beheer van de fietsenstalling. De bewegwijzering voor de ingang van de fietsenstalling is hier onderdeel van.” Ook laat de NS weten dat het bestellen van nieuwe bewegwijzering loopt. Er wordt volgens de vervoerder gekeken of de letters op een bord geplaatst kunnen worden, ‘zodat het minder kwetsbaar is voor vandalisme’.

Herstelwerkzaamheden

“Wanneer de nieuwe bewegwijzering geplaatst wordt, is nu nog niet bekend, maar wij zijn hier mee bezig”, kan de NS laten weten. Dit is volgens de woordvoerder overigens de eerste keer dat NS onderhoud moet plegen aan de bewegwijzering voor de fietsenstalling op Utrecht Centraal. Echter, door twee foto’s van de bewegwijzering met elkaar te vergelijken is te zien dat er wel degelijk letters opnieuw zijn geplaatst.

De komende maanden worden er meer herstelwerkzaamheden uitgevoerd in de Stationspleinstalling. De grootste fietsenstalling ter wereld is nu bijna drie jaar open en er bleken veel scheuren in de vloer te zitten. De werkzaamheden moeten van 2 mei tot medio augustus gaan duren.