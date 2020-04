Uitgeloot? Op deze school zijn nog een paar plekken!

Vandaag is de loting van de Utrechtse middelbare scholen, een spannende dag voor veel groep 8-kinderen in onze stad. De kinderen die zijn uitgeloot op de school van hun keuze moeten in een paar dagen tijd een nieuwe keuze maken. Op Descart zijn ze blij dat ze alle kinderen kunnen plaatsen die zich in de eerste ronde hebben aangemeld.

Descart is onderdeel van het St-Gregorius College, waar heel wat Utrechters in de schoolbanken hebben gezeten. Descart staat voor design, science & art en start dit jaar in Utrecht voor vwo en havo. We belden met Hedda Magnus, docent wiskunde op het Gregorius, en de afgelopen jaren nauw betrokken bij de ontwikkeling van Descart.

Waarom kies je voor Descart?

“Descart is een school voor creatieve kinderen. Je bent echt op je plek bij Descart als je ervan houdt om van en met elkaar te leren. Als je verbanden tussen vakken wilt zoeken en als je op een creatieve manier aan de slag wilt gaan. Vanaf de eerste klas heb je vakken als steam, muziek, dans, toneel en beeldende vormgeving. Natuurlijk heb je ook de ‘gewone’ vakken als Nederlands en wiskunde, maar ook daarbij stimuleren we een brede blik en leren we onze leerlingen anders te kijken, te denken en te doen.”

Hoe ziet een schoolweek op Descart eruit?

“Op Descart werken we met een laptop en boeken. Die laptop heb je elke dag bij je. Elk kwartaal werk je bij verschillende vakken aan hetzelfde thema. Je persoonlijke ontwikkeling houd je zelf bij in een portfoliosysteem en je hebt wekelijks contact met je mentor. We werken op school met een duidelijke structuur. Er is een voorspelbaar ritme in de dag, de week en in het jaar.

Elke vrijdagmiddag is het ‘Descartmiddag’ en werken leerlingen in kleinere groepen aan verdieping met design en science. Samenwerken is niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam.”

Is er nog plek op Descart?

“We hebben nog een beperkt aantal plekken voor leerlingen die enthousiast zijn over ons concept. Op het Gregorius gaan we er nu vanuit dat we met acht of negen eerste klassen starten in september 2020,” Magnus besluit: “Ik ben ervan overtuigd dat creativiteit een onmisbare bijdrage levert aan de identiteit van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde is voor succes. Zeker in onze snel veranderende informatiemaatschappij. Of je nu arts, theatermaker of – zoals ik – docent wilt worden. Als dat je aanspreekt, ben je op Descart op de goede plek.”

Meer weten?

Kijk op gregorius.nl/uitgeloot2020 voor meer informatie.

Credits: foto tijdens open dag in november 2019 is gemaakt door Zinzi Rozema (docent kunst op het Gregorius) en video is gemaakt door Jawek Kamstra (docent Engels op het Gregorius).