Uithoflijn, GGD regio Utrecht en rechtbank ondervonden hinder van storing bij Vodafone

Een landelijke storing bij telecomaanbieder Vodafone heeft dinsdag ook voor problemen gezorgd in Utrecht. Zo reed tram 22 bijvoorbeeld niet en waren de rechtbank Midden-Nederland en de GGD regio Utrecht slecht bereikbaar.

Vodafone liet om 14.00 uur weten dat de landelijke storing was opgelost. Vervoersmaatschappij U-OV meldde rond 13.50 uur echter dat tram 22, ook wel bekend als de Uithoflijn, niet rijdt wegens de storing. “Tram 22 rijdt niet wegens gebrek aan communicatie met bestuurders door de landelijke Vodafone-storing”, liet U-OV weten via Twitter.

Update: Inmiddels laat U-OV weten dat de storing op lijn 22 is verholpen.

De verstoring op lijn 22 is voorbij. Het tramverkeer wordt weer opgestart. Houdt nog wel rekening met vertraging. Goede reis! — U-OV (@UOV_info) October 12, 2021

GGD

GGD regio Utrecht liet rond 11.20 uur weten dat het klantcontactcentrum niet bereikbaar was vanwege de storing. Inmiddels is het probleem bij de GGD opgelost.

De afdeling communicatie van de rechtbank Midden-Nederland, gevestigd in Utrecht, was ook slecht bereikbaar. “Door de landelijke storing bij Vodafone is onze afdeling communicatie momenteel telefonisch niet bereikbaar. Vragen kunnen het beste gemaild worden”, aldus de rechtbank.