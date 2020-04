Uithoflijn moet eind dit jaar weer vaker rijden

Tram 22 moet eind dit jaar 16 keer per uur per richting gaan rijden in Utrecht. De eerste 11 weken van de tram zijn volgens verwachting verlopen, ondanks enkele storingen, en vanaf september kan de frequentie omhoog.

De Uithoflijn heeft volgens de gemeente een goede start gemaakt, maar had in de weken daarna te maken met een aantal storingen. Zoals de storing van anderhalve dag door een defect in de bovenleiding bij de Padualaan.

Over de eerste 11 weken, vanaf de start in december 2019 tot eind februari 2020, is de beschikbaarheid van tram 22 gemiddeld 91% geweest. De gemeente schrijft dat het een goede start is voor een nieuwe tramverbinding.

Corona

De tram heeft in de afgelopen periode 12 keer per uur gereden en kan daarmee ruim 5000 reizigers per uur vervoeren. Sinds de strenge coronamaatregelen zijn ingegaan is de tram echter zo goed als leeg en is de tramlijn inmiddels stilgelegd. Alleen in de spits wordt momenteel gereden om onder meer zorgpersoneel meer ruimte in het OV te geven.

Zodra het weer kan wordt er weer 12 keer per uur per richting gereden. In september moet die frequentie weer verder omhoog. Zodra het nieuwe collegejaar voor studenten start worden twee extra spitsritten gereden en in het weekend wordt getest voor het verder ophogen van de frequentie.

Vernieuwing

Het spoor aan de andere kant van het station, richting Nieuwegein, wordt deze zomer vernieuwd. Daarna moet tram 22 16 keer per uur per richting gaan rijden om een goede dienstregeling te maken. De helft van de 75-meter trams op de Uithoflijn zal dan doorrijden van Utrecht Science Park richting Nieuwegein/IJsselstein.

In december 2020 moet de tram 16 keer per uur per richting rijden volgens de dienstregeling, maar er kan enige vertraging zijn mede door het coronavirus.

Of de frequentie van 16 keer per uur per richting eind dit jaar daadwerkelijk wordt gehaald, hangt ook af van de vernieuwing van het spoor richting Nieuwegein en IJsselstein. Als dat project vertraging oploopt, zal de nieuwe frequentie waarschijnlijk nog niet dit jaar worden toegepast.