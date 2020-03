Uithoflijn rijdt voorlopig niet meer door daling reizigers

Er rijden vanaf vrijdag 20 maart voorlopig geen trams meer met reizigers op lijn 22 tussen station Utrecht Centraal en het Utrecht Science Park. Vervoerder U-OV had op 12 maart al besloten minder trams in te zetten, maar de afgelopen dagen is het gebruik van het OV zo fors gedaald dat het niet zinvol is om te blijven rijden.