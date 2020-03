Uithoflijn verwelkomt woensdag miljoenste bezoeker

De Uithoflijn heeft woensdag de miljoenste reiziger verwelkomd. De miljoenste reiziger stapte bijna drie maanden na opening aan boord van tram 22.

In februari was er al een dag waarop de Uithoflijn 33.000 reizigers vervoerde. Buslijn 12 had op een normale dag zo’n 20.000 mensen aan boord.

Komende tijd wordt de frequentie van de tramlijn verder uitgebreid. Uiteindelijk moeten er zestien trams per uur in beide richtingen rijden.