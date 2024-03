Uitkomsten drugsonderzoek rioolwater Utrecht zijn bekend

Het riool is een ‘spiegel van de samenleving’, en zodoende kan er in het rioolwater ook goed gezien worden hoeveel drugs er ergens wordt gebruikt. De nieuwste resultaten zijn bekend, waarbij onder andere te zien is dat MDMA hoog blijft scoren in Utrecht en er een toename is te zien van cocaïne.

Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving controleert al jarenlang het rioolwater in tal van Europese steden om zo te zien hoe het zit met het drugsgebruik. In Nederland werken ze daarvoor onder meer samen met KWR. Voor het veertiende jaar op rij zijn de resultaten bekendgemaakt.

KWR schrijft daarover: “Het riool is een ‘spiegel van de samenleving’. In deze spiegel zien bestuurders hoe het drugsgebruik in hun stad zich ontwikkelt.” 88 steden in 24 landen doen mee aan het onderzoek.

Wat laten de resultaten zien? We kunnen er kort over zijn; Nederlandse steden scoren vaak hoog. Zo staat Utrecht op nummer 4 van de 88 steden qua MDMA in het riool, alleen in Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen werd meer aangetroffen. Qua cannabis staat Utrecht op de tiende plek en wat cocaïne betreft is Utrecht veertiende. Bij de meeste drugssoorten scoren Nederlandse steden hoog. Het aandeel cocaïne in het rioolwater is in Utrecht de afgelopen jaren ook flink toegenomen, die stijging is minder zichtbaar bij cannabis en MDMA.

Zelf in de cijfers duiken van de verschillende steden en drugssoorten? Dat kan hier.