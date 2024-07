‘Uitlaatstrook’ bij Minkade in Utrecht wordt aangepast omdat woord te ingewikkeld zou zijn

Bewoners in de omgeving van de Minkade in Utrecht ervaren veel overlast van hondenpoep. In de buurt staan verschillende bordjes met daarop ‘uitlaatstrook’ en omdat dit volgens de gemeente ingewikkeld is, wordt het woord aangepast.

De gemeente heeft naar eigen zeggen veel meldingen van bewoners gekregen over de hondenpoep. De Utrechters zouden hebben aangegeven dat duidelijkere uitleg nodig is over het uitlaten van de huisdieren en over het opruimen van de poep.

Honden moeten in dit gebied aan de lijn en de eigenaren moeten de drol zelf opruimen. “Op de Minkade, het grasveld bij de Minkade en beide zijden van de Minstroom staan paaltjes met het woord ‘uitlaatstrook’. Dit betekent dat de hond aan de lijn moet. De honden mogen hier dus niet loslopen. Het woord ‘uitlaatstrook’ is ingewikkeld. Daarom gaan we dat aanpassen”, schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden.

Poepzuiger

Waarschijnlijk speelt hier ook mee dat de poepzuiger vanwege paaltjes niet bij de groenstrook kan komen. “Hierdoor is dit pad niet meer toegankelijk voor de poepzuiger en kunnen wij de hondenpoep niet opruimen. In dit gebied is nu een opruimplicht voor hondenpoep.”

In Utrecht mogen honden alleen loslopen in een van de ongeveer honderd hondenspeelweiden. Daarnaast telt de stad zo’n vierhonderd hondentoiletten. Op deze plekken hoeven de eigenaren de poep niet op te ruimen. Dit geldt dus niet voor de omgeving van de Minkade, wanneer eigenaren de drol hier laten liggen riskeren zij een boete.