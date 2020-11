Uitreiking Utrechtse Rietveldprijs 2020: ‘Kathedraal voor het wachten’

Nadat afgelopen zondag tijdens een live-uitzending bekend werd wie de Rietveldprijs en de DUIC Publieksprijs hadden gewonnen konden donderdag dan eindelijk de trofeeën worden uitgereikt. Dat gebeurde natuurlijk op locatie, bij het busstation bij Leidsche Rijn Centrum en het Hof van Cartesius.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus werden de winnaars dit jaar via een livestream bekendgemaakt en konden zij niet aanwezig zijn. Maar we gingen bij architecten Charlotte Ernst en Annebregje Snijders langs om de prijzen te overhandigen en we vroegen natuurlijk nog een keer naar de winnende projecten.