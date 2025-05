Brand aan Singeldwarsstraat in Utrecht onder controle; veel rook en omliggende huizen ontruimd Foto's: Bas van Setten

De brandweer is donderdagochtend druk in de weer met een uitslaande brand aan de Singeldwarsstraat in Utrecht. Vier mensen zijn uit de woning gehaald. Het vuur brak rond 06.15 uur uit en daarna besloten de hulpdiensten snel op te schalen. Rond 09.15 uur werd het sein brand meester gegeven.