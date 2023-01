Grote brand bij padelclub aan de Mississippidreef in Utrecht onder controle

Bij padelclub Peakz Padel Vechtsebanen is donderdagochtend brand uitgebroken. Zo’n twee uur na het uitbreken meldt de Veiligheidsregio Utrecht dat de brand onder controle is.

De brandweer probeerde de vlammen onder controle te krijgen, maar dat was niet gemakkelijk. De brand woedde tussen het plafond in een vrij hoge ruimte, waardoor lastig te zien was waar het vuur precies zat. De brandweer heeft uiteindelijk met een drone met warmtecamera op het dak gekeken waar de warme plekken precies zaten.

In het dak zijn gaten gemaakt om de brand te kunnen blussen. De brandweer had het vuur vervolgens snel onder controle. De padelhal wordt geventileerd. Volgens de VRU zal dat nog een aantal uur gaan duren.

De eerste meldingen van de brand kwamen donderdag binnen rond 07.00 uur. De brandweer schaalde al snel op naar ‘grote brand’. De VRU meldde eerder dat het ging om een uitslaande brand, maar dat bleek niet het geval. Het advies aan omwonenden is om uit de rook te blijven en deuren en ramen te sluiten.