Uitslaande brand in gebouw aan de Groenewoudsedijk in Utrecht; NL-Alert verstuurd

De brandweer is woensdagmiddag met vier blusvoertuigen en een redvoertuig uitgerukt voor een uitslaande brand aan de Groenewoudsedijk in Utrecht. In het brandende pand waren veertien mensen aanwezig die zichzelf in veiligheid hebben gebracht. Om 18.48 uur is vanwege de vele rook een NL-Alert verstuurd.



Bij de brand in het kantoorpand aan de Groenewoudsedijk komt veel rook vrij. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) laat weten dat het pand uit vier delen bestaat en dat de brand woedt in twee van de vier delen. De brandweer is met vijf verschillende voertuigen uitgerukt. Brandweereenheden uit de omgeving springen bij om de brand snel onder controle te krijgen.

De brandweer heeft aan het begin van de avond besloten het dak van het pand open te maken om de brand goed te kunnen blussen. Daarbij komt nog meer rook vrij dan de afgelopen uren, wat reden is om een NL Alert te versturen. De VRU adviseert omwonenden die last hebben van de rook om hun ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.

Rijkswaterstaat meldde tijdens de avondspits dat weggebruikers vanwege de rook over de A2 minder goed zicht hebben. Het verkeer in de Leidsche Rijntunnel wordt ‘gedoseerd’, wat inhoudt dat verkeer mondjesmaat kan doorrijden. Rijkswaterstaat wil zo voorkomen dat automobilisten direct na het verlaten van de tunnel in de rook in de file komen. Weggebruikers uit de richting van Amsterdam moeten richting Utrecht rekening houden met een uur vertraging.